За неделю в Электростали устранено более 40 засоров канализации

Одна из основных причин частых засоров — это предметы гигиены, салфетки, одежда, тряпки, кошачий наполнитель, пищевые отходы и другой бытовой или строительный мусор, который выбрасывается в унитазы и колодцы. Засоры канализации приводят к выходу сточных вод на поверхность, в подвалы, из-за чего появляется сырость и неприятный запах внутри помещений. Промывка сетей водоотведения занимает время, в связи с чем могут возникнуть перебои в работе системы канализации.

Состояние инженерных систем и бесперебойная работа системы водоотведения — основа комфортной жизни жильцов и соблюдения санитарных норм. Сотрудники Коммунальных систем Московской области призывают жителей выбрасывать мусор и посторонние предметы исключительно в мусорные баки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.