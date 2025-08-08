За неделю 14 регионов закупили 1848 контейнеров для ТКО

В14 субъектах за неделю приобрели 1848 контейнеров для отходов и обустроили 2265 контейнерных площадок. Данные были озвучены на заседании штаба по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошедшем в Координационном центре Правительства РФ. Анализ ситуации в сфере ТКО представили эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«Прирост по количеству контейнеров наблюдается по Иркутской, Оренбургской, Белгородской, Новосибирской, Архангельской, Новгородской, Орловской и Калининградской областям, Забайкальскому, Краснодарскому и Пермскому краям, Еврейской автономной области, Республикам Дагестан и Калмыкия», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Согласно установленным планам, в 2025 году регионы должны оборудовать 8952 контейнерные площадки и приобрести 48 558 контейнеров.

В РЭО добавили, что в субъектах, где уже утверждены планы закупок, создано 2265 площадок и закуплено 23 688 контейнеров. Только за последнюю неделю было обустроено 432 новые площадки и приобретено 1848 контейнеров.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была образована Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый федеральный проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.