За минувшие сутки с муниципальных дорог Подольска вывезли более 5 тысяч кубов снега

В ночное время коммунальные службы продолжили устранять последствия обильного снегопада. В центральной части Подольска, на Рабочей улице, вывозили снег с муниципальной дороги. Здесь работала подрядная организация предприятия «Благоустройство и дорожное хозяйство».

Заместитель директора МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Алексей Никольский сообщил, что за прошедшие сутки с муниципальных дорог округа вывезли более пяти тысяч кубов снега. И работы не прекращаются — бригады в течение суток меняют друг друга.

Ранее сообщалось, что на улицах Подольска трудятся 460 специалистов и около 90 единиц техники.

