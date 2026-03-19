За капремонтом в Подмосковье можно следить онлайн

Капремонт в Подмосковье теперь под личным контролем: вся информация о ходе работ собирается в одном цифровом сервисе. Следить за обновлением своего дома стало гораздо проще благодаря мобильному приложению «Госуслуги.Дом».

Теперь жителям не нужно гадать, на каком этапе находятся работы. В приложении доступны онлайн-трансляции с объектов, а также детальные фото- и видеоотчеты по каждому этапу ремонта. Кроме того, сервис позволяет в любой момент проверить состояние накоплений на специальном счете и ознакомиться с уже произведенными расходами. Пользователи могут не только узнавать, какие именно работы запланированы для их дома, но и напрямую задать интересующие вопросы специалистам.

Чтобы начать пользоваться всеми возможностями, достаточно выбрать в приложении свой дом и подтвердить права на недвижимость.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

