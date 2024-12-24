За год в Подмосковье устранили порядка 14 тыс. дефектов малых архитектурных форм

С начала 2024 года под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отремонтировано порядка 14 тыс.скамеек, урн, ограждений и других декоративных элементов на улицах региона, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Как выявлялись дефекты?

-по обращениям жителей в территориальный отдел Министерства или на портал Добродел;

-через камеры системы «Безопасный регион»;

-по информации жителей, оставленной в комментариях социальных сетей



Всего на территории Подмосковья устранено 13,7 тыс. нарушений, связанных с содержанием уличных архитектурных элементов.



Традиционно отобрали лучшие по проведённой работе городские округа:

-Химки — 1 918 дефектов устранено.

-Одинцовский — 1 823 дефекта устранено.

-Красногорск — 1 520 дефектов устранено.



Восстановление малых архитектурных форм осуществляется управляющими компаниями и муниципальными бюджетными учреждениями по содержанию территорий вне зависимости от сезона, как в осенне-зимний, так и в весенне-летний периоды.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.