ВЗУ в Яхроме обеспечит чистой водой 7,5 тыс жителей Дмитровского округа

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов посетил водозаборный узел № 1 в городе Яхроме. Объект реконструируется по региональной программе Московской области «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации округа.

Водозаборный узел, расположенный на улице Рабочей, был введен в эксплуатацию в 1961 году для водоснабжения жителей Яхромы. На объекте функционируют три скважины: две из них поднимают воду с глубины 180 м, а одна — с глубины 150 м. В ходе реконструкции над скважинами были возведены новые павильоны и установлено современное оборудование для подъема воды.

В настоящее время на объекте завершается монтаж технологического оборудования, ведутся отделочные работы в помещениях и прокладка наружных сетей. После их завершения территория будет благоустроена.

Руководитель проекта ООО «ЭкоСтройИнвест» Владимир Тимошкин, выполняющий работы по муниципальному контракту, проинформировал Михаила Шувалова о том, что Госстройнадзор уже провел пробный пуск станции, и замечаний выявлено не было. Подача воды жителям города и другим абонентам через станцию водоочистки начнется после обеспечения необходимой мощности электросети.

«Ждем запуска обновленного ВЗУ. Очень рады, что вода в наших домах будет чистой!» — поделилась мнением жительница Яхромы.

В ходе встречи Михаил Шувалов обсудил с Владимиром Тимошкиным, замглавы Сергеем Колковым и директором МУП «Дмитровский водоканал» Михаилом Костышиным вопросы ускорения темпов работ. Цель — ввести водозаборный узел в эксплуатацию к концу октября, чтобы жители как можно скорее получили доступ к чистой воде.

«После реконструкции водозаборного узла чистой водой будут обеспечены 7,5 тыс. жителей. Здоровье и комфорт населения округа — наш приоритет, поэтому мы нацелены на скорейшее завершение работ и подачу воды в дома яхромчан», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.