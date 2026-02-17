Вывозят снег и убирают наледь: в Москве проходит активная уборка после снегопада

В Москве проходят активные работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в городе организованы роторная переброска снега и вывоз собранных валов с улиц, магистралей, пешеходных зон и дворов. Также идет очистка скатных кровель, фасадов и водостоков от снега и наледи. Опасные участки огорожены лентами и заграждениями.

При этом в Московском регионе сохраняются сложные погодные условия. Городские службы трудятся в усиленном режиме, организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и аварийных бригад.

Ведется непрерывный мониторинг состояния дорог: при осадках проводятся прометание и противогололедная обработка. Также усилено патрулирование водоемов.

Ранее в Москве повысили температуру в батареях из-за морозов.

