В Москве повысили температуру в батареях из-за морозов

Столичную систему отопления перевели на повышенные параметры работы из-за похолодания. Морозная погода продержится ближайшие дни, ночью температура может опускаться до –20 градусов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В связи с этим скорректирована работа системы теплоснабжения, выставлены повышенные параметры, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах», — заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что параметры выбирают в соответствии с температурой на улице. Задача выдается заранее и основывается на краткосрочном прогнозе погоды. Быстро повысить или понизить температуру в батареях невозможно из-за естественной инерционности системы.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», — объяснил Бирюков.

Корректируют тепло автоматически под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК». Это происходит на основании показателей погодных датчиков, которые расположены в том числе на тепловых пунктах.

