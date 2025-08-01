Выставка спецтехники пройдет на форуме «Территория будущего. Москва 2030»
Фото - © Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на площадке спорткомплекса «Лужники», сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
«С 1 августа по 14 сентября в „Лужниках“ в рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“ состоится фестиваль городского хозяйства», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Вице-мэр добавил, что в рамках мероприятия гости фестиваля узнают, как устроена столичная инфраструктура и организована работа коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона. Также москвичам и гостям города покажут образцы техники, которая помогает поддерживать чистоту и обеспечивать безопасность.
Всего на выставке будут представлены более 60 единиц спецтехники, в том числе аэролодка «Нерпа», которая является незаменимым помощником для спасателей и водолазов. Специалисты подробно расскажут гостям о возможностях техники и при каких работах она задействуется.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 июня по 14 сентября на знаковых городских площадках, таких как спорткомплекс «Лужники», парк «Зарядье», парк 50-летия Октября, Гостиный Двор и ВДНХ. Всего мероприятие объединяет более 400 локаций по всей столице.