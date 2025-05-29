Высоковольтный распределительный пункт ввели в эксплуатацию в дер Ходаево Чехова

Компания «Россети Московский регион» перевела порядка 500 жителей деревни Ходаево округа Чехов на обновленное силовое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В деревне, ближайших СНТ и коттеджных поселках заменили 12 трансформаторов, их поочередно подключают к 10-киловольтной линии высокого напряжения. Планируется провести и замену силового оборудования еще на 28 трансформаторных подстанциях в д. Скурыгино, д. Слепушкино и близлежащих садовых товариществ.

Перевод питающих линий на напряжение 10 кВ с 6 кВ увеличивает пропускную способность линий электропередачи и уменьшает потери, повышает качество и надежность энергоснабжения для потребителей.

С помощью подъемника на подстанции демонтировали старое оборудование и установили новое — с нужными техническими характеристиками.

По программе модернизации сетей электроснабжения «Россети Московский регион» и при поддержке правительства, и министерства энергетики Московской области установят 230 новых трансформаторов в 20 деревнях и селах округа Чехов.

Кроме того, введены в эксплуатацию 4 распределительных пункта. Один из них — РП «Ходаево», который уже включили в работу, РП Чепелево, Чудиново, Васькино — в процессе завершения строительства.

В настоящее время энергетики «Россети Московский регион» уже выполнили мероприятия на 36 трансформаторных подстанциях в д. Большое Петровское, Костомарово, Прудки и Аксенчиково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.