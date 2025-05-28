Выполнение ямочного ремонта проверили в Мытищах

В рамках партийного проекта «Городская среда» активисты партии «Единая Россия» провели выездную проверку по контролю выполнения работы по ямочному ремонту на территории округа Мытищи, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках контроля за проведением ремонтных работ особое внимание было уделено ямочному ремонту с использованием больших карт, включающих фрезеровку асфальта. Это важная часть поддержания качества дорожного покрытия и повышения комфорта жителей.

Проверка проводилась там, где недавно были проведены ремонтные работы.

«Цель проверки — обеспечить качество выполнения работ, выявить возможные недочёты и дать рекомендации для их устранения. Такой контроль помогает поддерживать городскую инфраструктуру в надлежащем состоянии и повышает уровень доверия жителей к работе местных властей и партийных активистов», — сказал координатор проекта Андрей Гореликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.