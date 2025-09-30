сегодня в 11:38

Выездную администрацию проведут в мкр Сходня в Химках

В среду, 1 октября, в микрорайоне Сходня в Химках проведут выездную администрацию. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: Сходня, 2-й Чапаевский переулок, дом 3А (лицей № 21).

Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах: коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий, дорог, социальной политики, здравоохранения. Каждый желающий может подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

Подобные встречи со специалистами проходят в Химках на постоянной основе. С начала года в разных микрорайонах округа провели уже 36 выездных администраций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.