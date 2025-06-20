Выездная администрация в Королеве: специалисты ответят на вопросы жителей

Открытый прием в формате «Выездная администрация» пройдет 26 июня с 17:00 до 19:00 в ДК «Текстильщик», мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители города приглашаются задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы от представителей местной власти и специализированных организаций.

Прием проведут:

глава городского округа Королев;

первые заместители и заместители главы городского округа;

депутат Мособлдумы и депутаты городского Совета;

представители: управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «Блеск-Сервис», городских ресурсоснабжающих организаций, Государственного юридического бюро, МосОблЕИРЦ, МФЦ, Торгово-промышленной палаты, прокуратуры, УМВД, налоговой инспекции, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, образования.

Регулярные встречи с жителями Королева в формате «Выездная администрация» уже стали традиционными и проходят два раза в месяц.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.