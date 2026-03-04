«Вы ж тут не живете»: семью москвичей оставили без горячей воды на 21 день

Семья москвичей приобрела квартиру на проспекте Мира (СВАО), но столкнулась с проблемами с радиаторами отопления — они оказались ветхими. С сентября прошлого года жильцы просят ГБУ «Жилищник Алексеевского района» исправить ситуацию с общедомовым имуществом, но получают отказы, игнорирование, а экспертиза и досудебная претензия загадочно теряются несколько раз. Вместо решения проблемы коммунальщики заварили трубу, семья сидит без горячей воды уже 21 день.

Жилье купили в сентябре 2025 года, новоселы сразу заметили, что радиаторы отопления в плачевном состоянии, покрыты ржавчиной, многолетними слоями краски, отсутствует запорная арматура. Ремонт в квартире проводился последний раз в 1953 году.

Поскольку радиаторы относятся к общедомовому имуществу, семья обратилась в ГБУ «Жилищник», чтобы заменить их и регулирующую арматуру, либо поставить запорную арматуру на обоих подводах, чтобы поменять радиаторы за свой счет. Ответственность за систему отопления несет УК, поэтому вмешиваться самостоятельно нельзя.

Начальник участка заявил, что установка запорной арматуры стоит 60 тыс. рублей, но заключить договор и предоставить квитанцию он отказался — предложил оплатить наличными, без документов. Семья отказалась, потому что без подтверждения работ сотрудниками УК вся ответственность ложится на жильцов.

Фото - © Личный архив москвичей Фото - © Личный архив москвичей

Череда обращений

Письмо к директору ГБУ «Жилищник» месяц было без ответа, после чего семья отправилась на личный прием. Там их уверили, что «все будет хорошо» и с договором, и со счетом на оплату. В итоге наступают холода, батареи начинают течь, а жить в квартире невозможно, потому что там нужен ремонт, но начать его не получается, пока не будет решен вопрос с радиаторами.

Заявки на вызов мастера на mos.ru либо не принимают, либо пишут, что услуга оказана, хотя никто не приходил и не связывался с жильцами. Все это время директор ГБУ «Жилищник» обещает разобраться. На жалобу в департамент ЖКХ города Москвы пришел ответ, что, по версии УК, в квартире непроектная арматура, а батареи в хорошем состоянии.

25 ноября вечером приходят специалисты из отдела платных услуг, также заявляют, что с радиаторами все хорошо, но обещают рассчитать стоимость работ и передать смету. Она появляется на следующий день от имени «Жилищника» — 59 800 рублей.

Через 4 дня эта сумма резко вырастает до 123 тыс. рублей, к ней добавили замену труб, но просьбы предоставить официальный расчет с подписью ответственного лица проигнорировали. Со второго раза, но смета все же была подписана у главного инженера, который сделал это неохотно.

Фото - © Личный архив москвичей

Обращение к юристу и загадочная потеря документов

Терпение москвичей стало заканчиваться, они обратились к юристу. Людям объяснили, что они имеют законное право на замену радиаторов бесплатно, потому что это общедомовое имущество. ГБУ «Жилищник» заранее уведомили о проведении независимой экспертизы, но в назначенный день — 14 января — представителей УК на месте не оказалось.

Экспертизу получили на руки через 10 дней. Вердикт: угроза жизни, коррозия, аварийное состояние. Документ вместе с досудебной претензией передают в ГБУ «Жилищник», но там все это теряется. Переданная лично директору экспертиза также снова потерялась.

В Останкинский районный суд москвичи подали иск к компании, его копию вместе с экспертизой отправили в ГБУ «Жилищник», но на первичной беседе оказывается, что документ потерялся в третий раз.

Проблемы с горячей водой

Жильцов волнует не только отопление, но и горячая вода. После аварийной ситуации 11 февраля трубу заварили. Заявки с просьбой решить этот вопрос на mos.ru УК закрывает как исполненные, хотя никто с семьей не связывается.

«Когда я прихожу к начальнику участка ГБУ „Жилищник“ и прошу дать нам горячую воду, он говорит: „Ну, вы там все равно не живете, чего переживаете. Ну нет у нас сейчас сварщиков в ГБУ ‚Жилищник‘, наймите самостоятельно и сделайте сами“. При этом присоединение к трубам с горячей водой — это работы с общедомовым имуществом, за которое отвечает именно ГБУ „Жилищник“, и за любое несанкционированное вмешательство тот же ГБУ „Жилищник“ будет предъявлять нам претензии и штрафовать», — описали жильцы замкнутый круг.

Начальник участка обещал прийти позже, но наступило 4 марта, радиаторы и запорная арматура до сих пор не заменены, а труба горячей воды по-прежнему заварена.

«Мы не одни»: как мучаются соседи

Реакции на протечки нет и у соседей. В этом же доме, но в другом подъезде проживает женщина-инвалид. С крыши вода льет уже месяц, а квартира превратилась в бассейн. Жительница прилагает фотографии и жалуется, что специалисты ГБУ не реагируют на ее вызовы.

«Мне секретарь ГБУ сегодня сообщила, что заявок кроме меня никто не подавал! И вообще некому прийти, чтобы зафиксировать залив и плесень! Тем более составить акты!» — пишет соседка.

0:04 Видео - © Личный архив москвичей

Кроме того, еще один жилец дома столкнулся с аналогичной проблемой — от воды с крыши вздулись обои, промокли стены. Он отмечает, что его заявки коммунальщики просто закрывают, а на адрес никто не приходит.

Фото - © Скриншот Фото - © Фото из личного архива

По словам семьи, из жалоб можно составить целый том, а в собственных квартирах приходится выживать.

«Судя по всему, в ГБУ „Жилищник“ считают, что жильцы — это их кормовая база. Хотя вообще мы и привлекаем управляющие компании, чтобы их сотрудники решали наши проблемы. Действия ГБУ „Жилищник Алексеевского района Москвы“ приносят вред не только жильцам, но и роняют имидж местных властей», — высказались местные жители.

Проживающие в Алексеевской районе люди массово в социальных сетях подтверждают, что происходящее — правда. Крыши пробиты и протекают после бездумных очисток от наледи. Кусками льда повреждены машины и газовая труба. Заявки по отсутствию отопления не выполняются месяцами, с декабря по февраль прошлого года тепла не было в ванной у всего стояка в одном из домов.

Другие соседи жалуются, что УК обратила внимание на их просьбу только с 20-й заявки. В подъезде сильно воняло канализацией и аммиаком из подвала. Также пожилые люди вынуждены самостоятельно разбивать палкой лед на ступенях, потому что опасно подниматься в подъезд.

«Полнейшее бездействие! Ужасная работа „Жилищника!“» — сокрушаются жильцы.

