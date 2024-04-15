Встречу по вопросам ЖКХ проведут в Подольске в рамках выездной администрации

В городском округе Подольск в понедельник проведут выездную администрацию по вопросам ЖКХ. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Выездная администрация в Подольске будет работать в ДМШ № 1 в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия».

«Уважаемые жители мкр. Высотный! В понедельник, 15 апреля, в ДМШ № 1 пройдет встреча по вопросам ЖКХ», — отмечается в материале.

Начало встречи в 18:00 по адресу: ул. Высотная, дом № 5/12.

Также жители могут задать актуальные для них вопросы и оставить письменные обращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.