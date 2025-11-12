Все 78 котельных Балашихи работают в штатном режиме

Как сообщил член фракции «Единая Россия», генеральный директор ООО «Балашихинские коммунальные системы» Сергей Степашин, ремонт и модернизация оборудования были завершены вовремя. Все работы выполнены в рамках реализации Народной программы партии.

«Работы по замене сетей, которые планировались в этом году, выполнены. Централизованный пуск мы провели в полном объеме. Были готовы на 100%, форс-мажоров не было. Каждая теплоэнергетическая установка прошла оценку по новым требованиям Минэнерго, и наши результаты очень высокие», — отметил Сергей Степашин.

Отопительный сезон в Балашихе начался поэтапно. Тепло было последовательно подано в 264 социально значимых объекта — от школ и детских садов до медицинских и культурных учреждений, а также в 2086 многоквартирных домов. Запуск системы отопления прошел штатно, без затяжек и аварий.

В последние годы в Балашихе в рамках Народной программы «Единой России» проводится большая работа по повышению надежности системы теплоснабжения. В 2024 году обновили сети в микрорайоне Балашиха-3. В 2025 были заменены 940 метров труб в микрорайонах Янтарный и Изумрудный, начата масштабная реконструкция двух котельных — на улицах Керамическая в Железнодорожном и в центре Балашихи на улице Трудовых резервов.

«Многие тепловые сети были построены десятилетия назад, поэтому их замена ведется поэтапно. Используются современные металлополимерные трубы в изоляции с системой оперативного дистанционного контроля, что позволяет быстро выявлять возможные утечки и снижает теплопотери», — рассказал Сергей Степашин.

До 2027 года запланирована модернизация котельных в микрорайонах Южный и Павлино. Там заменят котлы, насосное оборудование, системы водоподготовки, а также расширят систему диспетчеризации. Это позволит повысить фактическую мощность данных объектов. Также будут заменено 14 километров труб.

Если у жителей возникают вопросы по температуре в доме или замечены признаки утечек, сообщить о проблеме можно, позвонив на «горячую линию» — 8 (495) 529-11-90, оставить сообщение на портале «Добродел», обратиться в диспетчерскую управляющей компании или в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: г. о. Балашиха, ул. Парковая, 7.

«Главное — сообщать о проблеме сразу. Это позволяет оперативным службам реагировать быстро и устранять неисправности в короткий срок», — подчеркнул Сергей Степашин.

Для удобства жителей ООО «Балашихинские коммунальные системы» открыли службу единого окна. Она позволяет жителям разных микрорайонов округа обратиться со своими вопросами по тепло и водоснабжению в удобный для них филиал по месту жительства: ул. Белякова, д. 2, ул. Западная, д. 2, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 7 А.

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что только в этом году в областную программу модернизации ЖКХ вошли строительство и обновление более 500 объектов, включая котельные, тепловые пункты и свыше 300 км тепловых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.