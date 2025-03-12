Врип главы Серпухова обсудил с руководителями УК качество работы коммунальщиков

Врип главы округа Серпухов Алексей Шимко провел встречу с руководителями управляющих компаний в округе, на встрече обсудили широкий спектр вопросов, касающихся качества работы УК, содержания жилого фонда и предстоящих задач в рамках месяца чистоты и благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание уделили исполнению плана-графика по проведению общих собраний собственников в ГИС ЖКХ. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства — это официальная платформа, где каждый житель может получить доступ к информации об управляющей компании, тарифах, задолженностях. Система обеспечивает прозрачность, удобство и контроль расходов в сфере ЖКХ.

В планах — увеличить количество общих собраний и полностью перейти на электронное голосование в этом году. Для этого необходимо развивать как технологическую, так и информационную составляющие, чтобы максимально вовлечь собственников в управление своими домами.

Отдельно обсудили вопросы своевременной обработки заявок в единой диспетчерской службе и обеспечения газовой безопасности.

«В настоящее время работы ведутся в 7 многоквартирных домах, ситуацию держим под контролем», — отметил врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.