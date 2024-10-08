Врип главы Раменского осмотрел технику для уборки территорий в зимний период

Врип главы Раменского городского округа провел ежегодный смотр техники, которая находится на балансе МБУ «Содержание и благоустройство» и будет использована для уборки дворовых территорий, внутриквартальных проездов и скверов, находящихся на территории округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Бесперебойная работа коммунальных служб в зимний период — одна из приоритетных задач, которая стоит на повестке сегодня. Необходимо заранее быть готовым к предстоящим холодам», — отметил Эдуард Малышев.

На сегодняшний день подвижной состав в количестве 101 единицы техники полностью подготовлен к эксплуатации, а запасы пескосоляной смеси полностью укомплектованы.

Кроме того, было приобретено около 300 комплектов зимней спецодежды для коммунальщиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.