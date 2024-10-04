Врип главы Раменского округа проверил подключение МКД к центральному отоплению

Врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев совместно с профильным заместителем и инициативной группой жителей проверил многоквартирный дом по адресу: ул. Михалевича, 3 на подключение к центральному отоплению (ЦО). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эдуард Малышев проверил работу системы отопления в доме, а также обсудил меры, которые необходимо предпринять, для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях.

«Важно, чтобы каждый житель чувствовал себя уютно и комфортно в своих домах, особенно в холодное время года», — написал врип главы Раменского округа в социальных сетях.

Он добавил, что устранение всех выявленных проблем, связанных с подключением ЦО в многоквартирных домах округа, будет произведено в кратчайшие сроки.

«Если у вас возникли проблемы с отоплением, пожалуйста, укажите ваш адрес в комментариях к этому посту», — обратился к жителям Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.