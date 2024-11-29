Врип главы Дмитровского округа проверил качество уборки снега во дворах

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин проверил качество уборки придомовых территорий и межквартальных дорог в Яхроме. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Регулярно объезжаю округ, чтобы проверить качество уборки. Особое внимание уделяю подъездам к школам и садам, выездам с дворов, содержанию остановок и пешеходных дорожек», — отметил врип.

Улицы Ленина, Большевистская, Левобережье, Конярова, Спортивная, Ольговская — Иван Курданин посмотрел качество содержания придомовых территорий не только около многократных дорог, но и заехал в частный сектор.

«Работа по уборке снега ведется. Но есть и недочеты: на некоторых точках с тротуаров не убрана наледь, на пешеходных спусках на улице Ленина нет следов противогололёдной обработки», — констатировал Иван Юрьевич.

Он дал указание своему заместителю и директору МКУ «Центр благоустройства Костинское» максимально быстро устранить замечания и впредь не допускать небрежности в работе. С целью улучшения качества уборки снега поручил регулярно проводить встречи с подрядчиками.

«Жители ждут от сотрудников коммунальных служб и управляющих компаний только добросовестной работы и оперативного реагирования на погодные явления. Эту работу держу на личном контроле», — сказал врип главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой