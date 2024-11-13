Врип главы Дмитровского округа провел совещание с руководителями УК

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин провел совещание с руководителями управляющих компаний. Основной темой для разговора стало повышение качества работы по обслуживанию и содержанию многоквартирных домов, а также оперативное реагирование компаний на возникающие аварийные ситуации и своевременное оповещение жильцов о принимаемых мерах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Курданин отметил, что в округе работает 30 управляющих компаний, все они разные.

«В основе вашей работы должно быть только одно — забота о каждом жильце многоквартирного дома, за который вы отвечаете. Люди должны жить в ухоженных, отремонтированных подъездах, в комфортных домах, выходить во двор, где чисто и уютно», — отметил Курданин.

Также он озвучил тему, которую в понедельник обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов — переход на электронное голосование собственников МКД.

Подмосковье вводится система голосования на общих собраниях жильцов и собственников МКД только через портал госуслуг. Это позволит не допускать фальсификации, исключит возможность незаконной смены управляющей компании, практически сведет к нулю нарушения по процедуре переизбрания УК и, как следствие, снизит количество отказов вовнесении МКД в реестр лицензий.

Принять участие в голосовании можно будет в системе ГИС ЖКХ my.dom.gosuslugi.ru, в мобильном приложении Госуслуги.Дом, передав бланк администратору, который самостоятельно вносит данные, а также через МФЦ. В среднем его срок должен составлять 45 дней.

«Для оповещения жильцов о таком нововведении надо активно исполосовать как доски объявлений, так и внутридомовые чаты. Советуйте жильцам активно пользоваться приложением „Госуслуги. Дом“. Там есть вся информация и по дому, где проживает человек, а также удобная форма для обращений и обратной связи с разными службами сферы ЖКХ», — сказал Курданин.

Когда в ГИС ЖКХ инициируется голосование по конкретному дому, его жителям приходят уведомления на Госуслуги, на электронную почту, привязанную к порталу, а также в приложении Госуслуги.Дом (если оно установлено). Кроме того, информация размещается на информационных стендах, в общедомовых чатах МКД и Telegram-каналах управляющей компании.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.