Восемь народных троп благоустроят в Воскресенске в этом году

В Московской области стартует программа по созданию пешеходных маршрутов «Пешком», в которой участвуют 40 городских округов. Дорожки обустраиваются во дворах, на общественных пространствах, возле остановок и социальных объектов, рассказали в пресс-службе главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.

Локации, где возникла необходимость в «народных тропах», были определены на основе предложений жителей, которые передавали заявки в администрацию муниципалитета. Так, уже этим летом в Воскресенском городском округе пешеходные маршруты появятся по 8 адресам. Например, в селе Федино между домами № 6 и № 7 до автобусной остановки, в поселке Фосфоритный от дома № 1 по улице Воинской славы до автомобильной дороги и городе Белоозерском от дома № 15 до дома № 20А по улице Коммунальной.

Напомним, что программа по благоустройству пешеходных дорожек в Подмосковье стартовала по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2021 году. В прошлом году в Воскресенске было обустроено 6 тропинок. Ознакомиться с полным перечнем адресов на этот год, можно в прикрепленном файле на сайте ГУСТ МО.

В ведомстве отметили, что народные тропы обустроят по единому стандарту: шириной порядка двух метров с асфальтовым покрытием и бордюром.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей. «Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.