Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе стратегической сессии «Команду делают люди — трансформация к лучшему» отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В Доме регионального правительства прошла стратегическая сессия «Команду делают люди — трансформация к лучшему». В ходе мероприятия обсудили вопросы совершенствования работы УК Московской области.

В сессии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, эксперты, бизнес-тренеры. Кроме того, впервые на мероприятии собрались директора более 80 муниципальных УК, а также порядка 20 частных, задающих высокий стандарт работы, — эти управляющие компании обслуживают 22 тыс. МКД.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.

Все УК в Подмосковье должны работать по единому стандарту. В частности, это касается подготовки к отопительному сезону. Ключевая задача УК — проверка и обеспечение работоспособности инженерных систем МКД. По результатам проверок формируется чек-лист, а итогом подготовки к ОЗП является подписанный паспорт готовности МКД.

Кроме того, на сессии обсудили единый алгоритм действий при аварийной ситуации и предложили привести к единому стандарту договоры на выполнение работ и оказание услуг, заключаемых муниципальными УК.

Губернатор отметил, что формирование профессиональной команды остается актуальным вопросом для УК. Это влияет и на оценку их работы, так как без квалифицированного штата не справиться с большим количеством задач.

«Всегда есть сложности, с которыми сталкивается управляющая компания, в их числе — рабочая сила. Для УК необходимо и быстро починить лифт, и поменять разбитое окно, и вовремя убрать снег с кровли, — заявил Воробьев.

Он также подчеркнул, что один из базовых принципов, на которых должна строиться работа управляющих организаций в Подмосковье, — вежливость и чуткость в общении с людьми. На все жалобы и обращения важно реагировать незамедлительно и получать обратную связь. В этой связи крайне необходима доступность УК. Московская область предлагает предоставлять услуги управляющих организаций в МФЦ.

В Подмосковье активно внедряют «цифру» в сфере ЖКХ — умная платежка, единый платежный документ, цифровая панель ЖКХ на региональном портале госуслуг и другие сервисы. В будущем в электронный формат переведут еще ряд услуг.

«Собственники жилья должны участвовать в принятии важных решений для своего дома. Конечно, это удобно делать посредством электронных голосований, поскольку живое собрание в большом многоквартирном доме очень сложно», — отметила член экспертного совета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в ЖКХ, замдиректора платформы для управляющих организаций Doma.ai (Сбер) Олеся Лещенко.

В Подмосковье уже существует практика проведения голосований общих собраний собственников (ОСС) в электронном виде. Такой формат исключает возможность незаконной смены УК — вся информация отражается в реестре лицензий Московской области.