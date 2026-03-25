Воробьев: важно совершенствовать систему и не допускать аварий в сфере ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правительство региона, всю команду и ресурсоснабжающие организации (РСО), которые возглавили процесс модернизации в Московской области.

По словам губернатора, «Мособлгаз» часто стоит в авангарде всех процессов, которые можно брать за образец и стандартизировать. Воробьев также подчеркнул важность дальнейшего совершенствования системы.

«Нам очень важно, чтобы и в дальнейшем мы совершенствовали систему, не допускали аварий. И сейчас все здесь присутствующие понимают, что в рамках государственной программы по теплу, воде и энергетике во всей стране начинается очень заметное, дорогое время в прямом и переносном смысле. Это работа с подрядчиками, работа с контролем физики и качества работ» — сказал Воробьев на форуме «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству».

Он отметил, что в конечном итоге от всего этого процесса зависит, как регион проведет следующий зимний сезон.

Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» проходит в Красногорске 25 марта. Участники обсуждают цифровизацию и повышение эффективности ресурсоснабжающих организаций.

