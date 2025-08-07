Воробьев: в Ленинском горокруге проложат и модернизируют 8,7 км теплосетей

В 2025 году в Ленинском городском округе проложат и модернизируют 8,7 километров теплосетей и обновят три центральных тепловых пункта (ЦТП). Работы проводятся на 14 объектах г. о., рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работы на всех объектах планируют закончить до 1 сентября. Изменения затронут 266 тыс. человек. Это около 500 многоквартирных домов и ИЖС, более 100 социальных объектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил один из участков на улице Березовая, где прокладывают сети. Они дадут возможность закольцевать котельную и теплосети 6-го микрорайона города Видное.

«Мы находимся в Видном на ул. Березовая, где рабочие укладывают новые трубы на 165-метровом участке теплотрассы. Прямо сейчас работы идут на 14 объектах округа (Видное, п. Развилка, Измайлово, Новодрожжино). Всего в 2025 году здесь обновим 20 объектов: 3 центральных тепловых пункта, а также 17 участков теплосетей. До 1 сентября работы нужно завершить, у нас должно быть еще время для испытаний и окончательной подготовки систем к запуску. На время ремонта мы устанавливаем байпасы — резервные обходные участки или перенаправляем горячую воду на альтернативные линии», — сказал Воробьев.

Суммарно в 2025 году в Московской области большая программа модернизации объектов ЖКХ затронет примерно 147 котельных и БМК, 22 ЦТП и около 350 км теплосетей. Ее реализация в 2025 году коснется примерно 3,7 млн жителей региона — более 23 тыс. многоэтажных и частных домов, примерно 5 тыс. соцобъектов, добавил губернатор региона.

Участок теплосети на улице Березовой в Видном готов более чем на 70%. Генеральный директор АО «Автобытдор» Иван Гарин рассказал, что участок — двухтрубная сеть теплоснабжения, диаметр которой составляет 300 мм. Еще предусмотрено возведение 3 камер.

По словам Гарина, уже проложили 120 из 165 м трубы. Проводят подготовительные работы к опрессовке участка сети теплоснабжения длиной 80 м. Специалисты собираются закончить и переврезать трубы к 1 сентября. После этого планируют приступить к благоустройству.

Планы по обновлению теплосетей в округе

До конца лета в округе собираются обновить около 8,7 км теплосетей на улицах Школьная, Советская, Строительная, в Клубном переулке, рядом со школой № 4, в Горках Ленинских и т. д. Еще планируется провести реконструкцию 3 ЦТП: в Петровском проезде в Видном, поселках Новодрожжино и Измайлово.

«В Видном, как и во многих других населенных пунктах Подмосковья, мы меняем коммуникации, трубы, и траншеи на месте этих работ, вероятно, создают определенные неудобства для жителей. Просим нас понять, так как это позволит нам следующие 30-50 лет иметь надежную систему теплоснабжения, водоснабжения. А где-то мы меняем и электрокабели, которые тоже идут под землей. Другое дело, что после интенсивной фазы работ наша задача — максимально быстро заняться благоустройством этих территорий», — отметил Воробьев.

Вместе с модернизацией коммуникаций проводится благоустройство тех территорий, где ведутся работы. Например, на участке рядом с Видновским художественно-техническим лицеем на проспекте Ленинского Комсомола часть коммуникаций разместили под землей.

Если будет нужно, например, для проведения работ, будет произведен демонтаж детских площадок. Так уже делали рядом с домом № 28 на улице Советской. Детскую площадку вернут обратно после полного окончания капитального ремонта сетей.

В 2026–2027 годах в Ленинском округе собираются модернизировать 3 котельные — в Развилке, Сухановке, Измайлове, 20 ЦТП, а также проложить участок теплосетей в Развилке, где живут примерно 15 тыс. человек.