Воробьев: в Коломне увеличат производство импортзамещающих изделий для ЖКХ

В 2026 году компания «АДЛ» начнет возводить новый цех площадью 10 тыс. кв. м, что позволит изготавливать изделия, которые Россия раньше приобретала за границей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти и дальше будут строить жилье в Коломне, оно даст возможность привлекать новых работников для столь успешных предприятий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«АДЛ» изготавливает электроприводы для запорной арматуры. Среди них задвижки и редукторы. Также на предприятии собираются расширить линии по сборке блочных тепловых пунктов, шкафов управления и насосных установок. Объем инвестиций в проект — 1,5 млрд рублей.

Появятся 80 высокотехнологичных рабочих мест. Цех может заработать в 2028 году.

Воробьев посетил завод в поселке Радужный Коломны. Он осмотрел работающее производство и поговорил с работниками.

«Компания „АДЛ“ работает успешно, есть планы расширяться — выпускать запорную арматуру, которая крайне важна при модернизации, строительстве, прокладке сетей — это водо-, тепло-, газоснабжение. В реализации проекта участвует Фонд развития промышленности РФ, именно он позволил здесь иметь большое количество современного надежного оборудования. Очень приятно, что руководство предприятия уделяет большое внимание обучению — многие приобретают тут профессию, затем устраиваются и получают хорошую зарплату. Надеемся, что компания и дальше будет развиваться. Ну, а мы будем продолжать строить жилье в Коломне, которое позволит привлекать новых сотрудников для таких успешных предприятий, как „АДЛ“», — отметил Воробьев.

Сотрудничество «АДЛ» и региона

В производственном комплексе «АДЛ» есть 4 цеха и 3 современных складских логистических комплекса. Они оборудованы системой управления складами (WMS). Там создают около 800 тыс. изделий ежегодно. К 2030 году объем собираются увеличить до 3 млн.

Весной заработал новый большой корпус, где начали изготавливать импортозамещающую продукцию. Речь идет о предохранительных клапанах, дисковых затворах, шаровых кранах. Там разместили передовые станки с числовым программным управлением и автоматизированные сборочные линии. Возвели склад для хранения готовой продукции. Проект воплотили в жизнь при поддержке Подмосковья.

«АДЛ» пользуется программами региона. В 2020 и 2022 годах компании предоставили землю без торгов для возведения производственных площадей. В 2023-м она подписала семилетний специнвестконтракт. В рамках него компания получила налоговые льготы на период создания новой продукции.

Директор коломенского филиала ООО «Торговый дом АДЛ» Сергей Абашов рассказал, что в Московской области функционируют прекрасные программы. Ключевым моментом стало то, что землю предоставили без торгов. Еще она находилась рядом с предприятием. Около полутора недель назад компания подала документы, чтобы получить еще 9 га, где будет возведен новый производственный корпус.

Еще «АДЛ» плотно взаимодействует со средними специальными учебными заведениями Московской области. Так, с колледжем «Коломна» подписано 36 целевых договоров. Там готовят студентов для работы на производстве. Тем, кто хорошо учится, выдают стипендию в размере 5 тыс. рублей.

Студенты могут пройти стажировку на предприятии. Они получат такие профессии, как оператор станков с программным обеспечением, фрезеровщик, сварщик, электрик, токарь, технолог. По завершении учебы ребята смогут трудоустроиться.

Рабочие династии «АДЛ»

У токаря Александра Матросова есть сын, закончивший коломенский колледж. Мужчина отметил, что работает в «АДЛ» 20 лет, почти с запуска предприятия. Ему нравится и сама работа, и коллектив, и зарплата. Поэтому Матросов посоветовал трудоустроиться в учреждение и сыну.

Молодой человек выучился в колледже «Коломна» на оператора станков с программным управлением, после этого отслужил в армии и устроился на предприятие. Сын Матросова уже работает старшим смены. Оператор станков — перспективная специальность, которой интересуется молодежь. Заводу нужны такие специалисты.

Компания «АДЛ» появилась в 1994 году. В Подмосковье она работает 23 года. Это ведущий в России разработчик, изготовитель и поставщик оборудования для сфер ЖКХ, строительства, металлургии, энергетики, пищевой, горнодобывающей промышленности и иных отраслей.

Компания находится в перечне системообразующих предприятий страны. Она решает задачу президента России Владимира Путина по укреплению технологического суверенитета РФ.

Основные изделия «АДЛ» — трубопроводная арматура, насосное и электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, электромагнитные и пневматические клапаны, котловая автоматика и многое другое. Оборудование продается предприятиям по всей РФ — водоканалам, тепловым, газораспределительным сетям, бумажным фабрикам. Также продукцию закупают гиганты энергетики, строительства, горнодобывающей отрасли, металлургии, промышленности. Среди покупателей: «Газпром», «Норильский никель», «Северсталь», «Алроса», «Мособлгаз», «Межрегионгаз», «Мосводоканал».

У некоторых изделий нет аналогов в других странах мира. У «АДЛ» 28 брендов оборудования своего производства.

