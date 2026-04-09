Воробьев: в Электростали в 2026 году обновят 12,5 км теплосетей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной на Восточном проезде в Электростали, а также пообщался с местными жителями. Глава региона рассказал, что в 2026 году в городском округе обновят 12,5 км теплосетей, а также введут пять новых блочно-модульных котельных (БМК) в эксплуатацию, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Еще только апрель, но мы уже в активной фазе модернизации тепло- и водоснабжения в 2026 году. В Московской области должны переложить более 360 километров теплосетей и обновить 135 котельных — и больших, и маленьких. Эта новая БМК — одна из пяти, которые сдаются в этом году в Электростали. Все это делается для того, чтобы работа по теплоснабжению была максимально эффективна, в том числе в концевых домах. Все котельные, которые мы модернизируем или строим, — закольцованы, они страхуют друг друга на случай внештатных ситуаций. В Электростали мы также меняем и сети. То же самое происходит в каждом городе Подмосковья — и Чехов, и Химки, и Подольск, и Одинцово — все без исключения имеют свои программы. Есть график работ и контроль за ними», — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что до конца года в Электростали специалисты обновят 12,5 км теплосетей, еще пять новых БМК введут в эксплуатацию. А в 2027 году — введут еще две новых блочно-модульных котельных в работу. Все соответствующие работы проходят по госпрограмме на 2023–2031 гг., которая в целом охватит более 40 тыс. жителей округа, 289 МКД и 37 социальных объектов.

Воробьев проинспектировал новую котельную на Восточном проезде в Электростали, где установили четыре современных отечественных котла. В настоящее время на объекте ведутся пуско-наладочные работы, выйти на полную мощность планируется к июню.

«Это водогрейная, полностью автоматизированная котельная на 15 мегаватт блочно-модульного исполнения. Она изготовлена на заводе в Нижнем Новгороде. Котельная взяла полностью мощность существующего РТП-2, сейчас находимся в фазе пусконаладки и комплексного опробования. Котельная обслуживает 4,8 тыс. жителей, 11 многоквартирных домов и 3 социальных объекта. Она поможет снять часть нагрузки с котельной в районе Восточный», — рассказал руководитель строительно-монтажного управления подрядной организации Алексей Ботанов.

О новых блочно-модульных котельных

В 2026 году планируется запустить четыре новые БМК в поселках Фрязево, Всеволодово, Елизаветино и селе Иванисово. Уже в следующем году появятся еще две БМК — одна на улице Золотухи в Электростали, другая в поселке Новые дома.

Между тем продолжается обновление котельной «Восточная» в Электростали. Ранее жители жаловались на перебои с подачей тепла. В 2024 году объект передали в муниципальную собственность и провели капитальный ремонт. В текущем году планируется модернизировать резервную топливную систему котельной, переведя ее на дизельное топливо. Это позволит повысить надежность работы котельной в случае непредвиденных ситуаций.

В муниципалитете продолжается масштабное обновление тепловых сетей. В прошлом году были модернизированы четыре участка общей длиной 14,5 километра в поселках Фрязево, Елизаветино и селе Иванисово. В 2024 году запланирована реконструкция еще 12,5 километра теплотрасс, большая часть работ сосредоточена в районе Восточный. Сейчас ведется капитальный ремонт на улице Спортивной: участок длиной 733,2 метра соединяет котельную «Восточная» с жилыми домами и двумя детскими садами, обеспечивая их теплом. Работы начались 1 марта и должны завершиться к 1 сентября, а благоустройство территории планируется завершить в октябре.

В Электростали обновят трубы на нескольких ключевых участках города: между улицами Золотухи и Юбилейной, Карла Маркса и Октябрьской, а также между Захарченко и Восточной. Кроме того, ремонт коснется Восточного проезда и улиц Корнеева, Загонова, Мичурина и Спортивной. Все работы должны завершить к 1 сентября.

Для повышения надежности теплоснабжения в округе внедряют современные технологии. В 2024–2025 годах сенсоры и системы диспетчерского контроля установят на 13 котельных и всех 16 центральных тепловых пунктах. Это позволило сократить время устранения аварий почти на два часа — с 5,7 до 3,7 часов. Планируется продолжить модернизацию: в 2026 году подключат еще 4 котельные, а в 2027 — две дополнительные.

«Что касается автоматизации, если раньше на каждой котельной мы имели по 4 датчика, то с этого года специалисты предложили еще один датчик, который позволит на еще более ранних стадиях выявлять те или иные аварии. Наша задача — в максимально короткий срок предпринимать все необходимые действия, чтобы люди бесперебойно получали тепло и горячую воду», — добавил губернатор.

О госпрограмме

В 2026 году в Подмосковье стартует крупная программа по обновлению коммунальной инфраструктуры. В рамках проекта планируется обновить около 300 объектов, среди которых 135 котельных и более 360 километров тепловых сетей.

Наибольший объем работ по котельным запланирован в Богородском, Лотошинском, Рузском, Чеховском и Дмитровском округах. Что касается теплосетей, их модернизация будет в первую очередь проведена в Чехове, Электростали, Богородском, Дмитровском и Одинцовском районах.

