Воробьев: в 2026 году в Подмосковье модернизируют 425 объектов теплоснабжения

В Подмосковье реализуется самая масштабная программа модернизации систем теплоснабжения. В 2026 году приведут в порядок 425 объектов — котельные, блочно-модульные котельные, центральные тепловые пункты и 258 км теплосетей. Перемены затронут 2,1 млн жителей, почти 14 тыс. домов и более 3 тыс. соцобъектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Серьезные работы по модернизации проходят в следующих муниципалитетах: Лотошино — 15 котельных; Руза — 14 котельных; Чехов — 9 котельных.

Дополнительно модернизация теплосетей будет реализована в Зарайске, Павловском Посаде, Одинцово, Электростали и Чехове. В сотрудничестве с «Газпромом» планируется обновить 123 котельные и 58 километров сетей в Павловском Посаде, Егорьевске, Домодедово и Одинцовском округе.

«Мы продолжаем активную цифровизацию отрасли ЖКХ. Эта работа уже дает результат. В новогодние каникулы число жалоб на аварии сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом, несмотря на более холодную погоду. Среднее время устранения сбоев — всего 2 часа», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Общее количество обращений по ЖКХ за год снизилось на 41% — с 145 тыс. до 86 тыс. Это стало возможным благодаря цифровому контролю: на 2363 котельных и 1140 центральных тепловых пунктах установлены датчики температуры, давления и расхода. Также на водозаборных узлах, канализационно-насосных станциях и очистных сооружениях внедрены системы контроля уровня воды и состояния оборудования.

Все собранные данные отправляются в электронную систему мониторинга «Контур.ЖКХ», что позволяет оперативно реагировать на любые отклонения и вызывать аварийные бригады без промедления, подчеркнул губернатор.

