Воробьев: тепло- и водоснабжение должны учитываться при проведении ремонта домов
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При проведении ремонта домов в Подмосковье необходимо учитывать тепло- и водоснабжение, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что, когда речь идет о фонде капитального ремонта, также понимается и большая программа модернизации тепло- и водоснабжения.
«Она тоже здесь вкраплена или, как правильно сказать, встроена в эту совместную работу. Поэтому я очень надеюсь, что работа фонда капитального ремонта и те направления — электроснабжение, тепло и вода — будут также учитываться при проведении ремонта», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Ранее губернатор подчеркнул важность информирования жителей домов в Подмосковье о сроках предстоящего капитального ремонта.