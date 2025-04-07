Воробьев: тепло- и водоснабжение должны учитываться при проведении ремонта домов

Глава региона отметил, что, когда речь идет о фонде капитального ремонта, также понимается и большая программа модернизации тепло- и водоснабжения.

«Она тоже здесь вкраплена или, как правильно сказать, встроена в эту совместную работу. Поэтому я очень надеюсь, что работа фонда капитального ремонта и те направления — электроснабжение, тепло и вода — будут также учитываться при проведении ремонта», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор подчеркнул важность информирования жителей домов в Подмосковье о сроках предстоящего капитального ремонта.