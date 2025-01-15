Воробьев сообщил о запуске пяти очистных сооружений в Подмосковье в 2025 году

Солнечногорский округ стал одной из ключевых точек реализации проекта «Оздоровление Волги». Здесь, в деревне Осипово, полным ходом идет обновление очистных сооружений, построенных еще в семидесятых годах прошлого века. Глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил объект и оценил, как проходят работы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Работы на объекте в Осипово, стартовавшие в 2022 году, уже близятся к завершению — выполнено 80% от запланированного объема.

«Мы сегодня в Солнечногорске. Очистные сооружения, которые должны заработать в конце марта — начале апреля, предполагают современное оборудование, современные технологии. Изменения коснутся 65 тыс. жителей г. о. Солнечногорск. В Дубне, Дмитрове, Электростали — по сути, в каждом городе, где долгое время не модернизировались очистные, они требуют особого внимания. В рамках президентского проекта мы проводим масштабную работу. Современные технологии позволяют это делать более качественно, соответственно, вся очистка, все мероприятия, которые предполагаются — совершенно другого уровня. В 2025 году сдаем 5 объектов, в 2026 — 11. Там сейчас ведутся работы. Кроме того, в 2025–2027 гг. начнем реконструировать еще 22 очистных сооружения», — сказал Воробьев.

Модернизированный комплекс, оснащенный преимущественно российским оборудованием, сможет обрабатывать до 27 тысяч кубометров стоков ежедневно. Это значительно улучшит экологическую обстановку Солнечногорска.

«Износ старых очистных составляет приблизительно 75%. Очень ждем новые, чтобы ввести в эксплуатацию. Их производительность составит 27 тыс. кубов в сутки. Это позволит обеспечивать водоотведение для более 60 тыс. жителей и порядка 500 юридических организаций», — рассказал директор ресурсоснабжающей организации МКП «ИКЖКХ» в Солнечногорске Виталий Шалонский.

Данный проект — лишь часть масштабной программы по обновлению очистной инфраструктуры Московской области. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще четыре модернизированных комплекса водоочистки.

На что влияют очистные сооружения

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

За последние годы масштабная модернизация водоочистных комплексов в регионе принесла существенные результаты. Благодаря обновлению 16 объектов более миллиона жителей Подмосковья уже ощутили улучшение качества жизни.

«Важно сказать, что мы запустили, пожалуй, самые большие очистные — в Щелково. Это восточный куст, куда входят несколько городских округов. Сделано это было своевременно. Также, впрочем, как и большие очистные сооружения в Подольске. Понимаем важность этой работы», — отметил губернатор.

Активное развитие инфраструктуры продолжается: в ближайшие два года завершится реконструкция еще 16 очистных сооружений. Строительные работы идут полным ходом, включая объекты в Солнечногорске. После реализации этих проектов качество водоснабжения улучшится для 800 тысяч человек.

Важно отметить экономическую составляющую: модернизированные комплексы обеспечат потребности более десятка промышленных предприятий округа, что положительно скажется не только на жизни местного населения, но и на развитии производственного сектора.

В рамках масштабной программы модернизации очистных сооружений Подмосковья к 2026 году завершится реконструкция объектов в девяти городских округах, включая Серпухов, Дубну, Сергиев Посад, Каширу, Коломну, а также Наро-Фоминский, Можайский, Чеховский и Одинцовский районы, где планируются работы на трех объектах.

Параллельно ведутся работы в населенных пунктах с общим населением 70 тысяч человек — Лыткарине, деревне Тимохово Богородского округа (где проживает 3 тысячи человек), ЗАТО Молодежный и Коломне.

О планах

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Масштабная реконструкция затронет и другие территории — в период 2025–2027 годов начнется обновление 22 очистных сооружений, обслуживающих порядка 600 тысяч жителей. В программу войдут объекты в Павловском Посаде (три комплекса, крупнейший из которых обслуживает 180 тысяч человек), два сооружения в Кашире и Зарайске, по два объекта в Сергиево-Посадском округе, а также единичные объекты в Дмитрове, Электростали, Клину, Чехове, Коломне, Талдоме, Истре, Лосино-Петровском, Рузе, Мытищах, Серебряных Прудах, Наро-Фоминском и Ленинском округах.

В пяти городах Подмосковья — Егорьевске, Истре, Зарайске, Можайске и Сергиевом Посаде — будет запущен экспериментальный проект по обновлению небольших систем очистки при поддержке министерства строительства России. Масштабная программа реконструкции очистной инфраструктуры к 2030 году улучшит качество жизни почти трех миллионов жителей региона.