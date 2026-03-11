Воробьев: с начала года ИИ помог устранить 52 тыс нарушений чистоты во дворах

В настоящее время в Московской области камеры системы «Безопасный регион» в Московской области мониторят порядок в том числе во дворах многоквартирных домов с помощью встроенного искусственного интеллекта (ИИ). По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, только с начала года с их помощью удалось устранить 52 тысячи нарушений.

В рамках программы «Чистая территория» видеокамеры комплекса «Безопасный регион», оснащенные алгоритмами ИИ, осуществляют наблюдение приблизительно за 8,1 тысячами дворовых территорий и 3,7 тысячами мест накопления отходов в Подмосковье. Система распознает до 15 категорий нарушений, включая скопление мусора, выбоины на дорогах, неисправное уличное освещение, снежные заносы и другие. На основе данных анализа интеллектуальная система автоматически формирует и назначает задания по устранению выявленных проблем, а впоследствии контролирует качество их выполнения.

«ИИ-контроль за чистотой во дворах ведется в Подмосковье с 2023 года. Задействовано около 80 тыс. камер, оборудованных искусственным интеллектом. За все время удалось распознать и устранить свыше 370 тыс. нарушений, порядка 52 тыс. — уже в 2026-м году. Самые распространенные — мусор, в том числе переполненные контейнерные площадки, навалы снега, неработающее освещение, граффити и т. д. Мы полностью сопровождаем процесс — с момента обнаружения проблемы до ее решения. Кроме того, следить за порядком нам помогают мобильные комплексы с „умными“ камерами, которые с этого года начали распознавать снег и наледь на крышах МКД. Безопасность жителей для нас в приоритете. И, конечно, важно, чтобы все, что их окружает, радовало глаз, тем более, если это касается придомовой территории. Благодаря технологиям ИИ мы можем действовать на опережение и сразу же устранять проблемы, не дожидаясь жалоб. Именно поэтому видим значительное сокращение количества обращений», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Задачи ИИ

Начиная с 2024 года в Московской области порядка тысячи интеллектуальных камер комплекса «Безопасный регион» отслеживают, в том числе, занятость мест для сбора мусора. Когда транспортное средство находится в зоне загрузки отходов дольше 15 минут, система на основе ИИ это регистрирует, что может привести к наложению штрафа на владельца.

Данный подход позволяет предотвратить трудности с уборкой мусора и повысить эффективность работы контролирующих органов. Примечательно, что на участках, где водителей уже привлекали к ответу, число таких проступков уменьшилось на 40%. По такому же принципу работают камеры (517 единиц), выявляя стоянку на зеленых насаждениях. К настоящему моменту с их помощью зафиксировано уже 627 случаев.

Контроль за детскими площадками

Также видеокамеры с алгоритмами ИИ мониторят санитарное состояние игровых зон для детей. За оставление мусора в этих местах также установлена административная ответственность. С начала 2026 года уже зафиксировано 409 таких нарушений.

С ноября 2025 года технологии искусственного интеллекта способствуют освобождению придомовых территорий в регионе от тяжеловесного транспорта. Более 500 «умных» камер выявляют автомобили, продолжительность нахождения которых превышает один час. На данный момент зарегистрировано 58 нарушений данного правила.

Контроль осуществляют и специальные автомобили, оснащенные камерами с ИИ, которые патрулируют дворовые пространства. Они обнаруживают сугробы, неубранный снег на проезжей части и пешеходных дорожках, нанесенные рисунки, несанкционированные свалки, а также наледь и снежные массы на строениях.

