Воробьев: с 1 мая в Подмосковье вывоз мусора из СНТ осуществляется по графику

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что с 1 мая в Подмосковье вывоз мусора из СНТ осуществляется в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Раньше отходы в области вывозили по запросу. Многие экономили, прибегали к услугам «серых» возчиков, которые сбрасывали отходы в несанкционированных местах.

Новый алгоритм работы обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Каждый месяц за вывоз мусора с участка в среднем платили 125 рублей в месяц — в год порядка 1,5 тыс. рублей. Жители имеют возможность сами корректировать график, по которому к ним приезжает мусоровоз.

По словам Воробьева, важно объяснить, что человек должен платить за вывоз мусора, если имеет дачу в СНТ. Это является требованием закона.

«Оплата высчитана по годовому нормативу с пониманием, что летом мусора больше, а зимой меньше. Просьба к главам отнесись добросовестно к этой работе, важно дать ответы на все волнующие людей вопросы: сколько я плачу, какой график вывоза и т. д. Прошло то время, когда закапывали мусор у себя на краю участка. Мы этого не допустим». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Глава региона уточнил, что все СНТ должны привести к современным стандартам.

На данный момент с каждым СНТ региональный оператор подписывает дополнительные соглашения. Там есть новый график вывоза мусора, который согласован с жителями, и тариф, в соответствии с которым он будет осуществляться.

Зампред правительства Московской области Владислав Мурашов рассказал, что свыше 5,7 тыс. СНТ региона перешли на данный норматив. Оплата является единой для всех и осуществляется ежемесячно.

«У людей нет никаких дополнительных трат. Если домов в СНТ стало меньше, объединились участки и т.д., то можно скорректировать объем платежей у регоператора. Он падает в соответствии с уменьшением количества участков», - сказал зампред.

Каждый житель может предложить удобный ему график вывоза мусора. Многие говорят, что зимой к ним редко приезжают. В регионе могут спокойно скорректировать график по запросу и вывозить мусор так, как хочет человек, заключил Мурашов.