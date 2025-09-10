Воробьев рассказал о целях проведения энергетического форума в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о первом межрегиональном энергетическом форуме «Решения для нового технологического уклада». По словам главы региона, мероприятие нацелено на разработку предложений для оперативного реагирования на аварии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что форум посетили ключевые фигуры энергетики, люди, которые отвечают за то, чтобы у людей в доме горела лампочка, на предприятиях стабильно работали станки, зимой функционировали котельные, а насосы подавали чистую воду. Подмосковье дорожит партнерством с министерством энергетики России и компанией «Россети», совместно реализует большие программы, которые гарантируют надежное энергоснабжение.

«Мир меняется, объем энергопотребления постоянно растет, поэтому мы сегодня собрались, чтобы найти умные решения, рассмотреть предложения регионов, наших ресурсоснабжающих организаций, поправки в нормативку, федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства. Это напрямую касается жизни человека, работы предприятий и т. д. Цель нашего форума — подготовить предложения, которые позволят еще более оперативно реагировать на аварию, если она есть. Сегодня в зале и те, кто производит датчики, и те, кто администрирует это, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Ну и, конечно, ключевое — это кадры. Их подготовка — одна из серьезных задач, которые перед нами стоят», — заявил Воробьев.

Участники форума

На площадке форума в Подмосковье собрались лидеры энергетической отрасли, представители научных центров, ресурсоснабжающих компаний, профильных вузов Москвы, Московской, Калужской, Белгородской, Мурманской, Кемеровской, Ярославской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Беларусь и Китая. Всего мероприятие посетили около 350 человек.

На полях форума Воробьев, министр энергетики России Сергей Цивилев и гендиректор и председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили важные темы, в том числе модернизацию энергосетевого хозяйства, обеспечение технологического суверенитета, применение ИИ и подготовку кадров.

Рост потребления электроэнергии в Подмосковье

Потребление электроэнергии за последние два года в регионе выросло на 8%. Ежегодно к электросетям Подмосковья подключается около 80 тыс. новых объектов. В летнее время мощность потребления составила 18%, в зимнее — 8%.

Цивилев подчеркнул, что с точки зрения энергетики московская агломерация одна из самых продвинутых. По его словам, все инновации и программы, которые применяются в Московской области, должны детально изучаться и максимально продвигаться во всех регионах.

«По поручению президента мы решаем две задачи – формирование технологического суверенитета и технологического лидерства. Впервые в нашей стране появился национальный проект – «Новые атомные и энергетические технологии», который обеспечит достижение к 2030 году уровня технологической независимости в ТЭК на уровне 90%. Экспортный потенциал российских технологий также продолжает расти. К 2030 году Россия будет присутствовать в 75 странах на международном рынке атомных и смежных технологий. Мы активно идем во все дружественные страны – это возможность для продвижения наших технологий и возможность для развития нашей промышленности», — рассказал Цивилев.

Соглашение между Минэнерго, Подмосковьем и Москвой

Минэнерго РФ, правительства Подмосковья и Москвы в рамках соглашения ведут серьезную работу по повышению надежности Московской энергетической системы с объемом инвестиций около 500 млрд рублей. На модернизацию распределительного электросетевого комплекса Подмосковья из них выделено 150 млрд рублей. За пять лет планируется построить и реконструировать 1,5 тыс. км кабельных и воздушных линий, 131 питающий центр.

Рюмин отметил, что соглашение было подписано в рамках поручения президента России в 2024 году. В соответствии с ним «Россети» реализуют крупные проекты, включая строительство магистральных подстанций 500 кВ и 750 кВ. Если говорить про распределительные сети, то объем работ беспрецедентный. Московский энергоузел активно развивается, необходим резерв мощности.

«Это создаст возможности для подключения новых потребителей и, конечно, даст увеличение надежности электроснабжения. Подстанции, которые мы строим, обеспечат дополнительной мощностью такие крупные города Подмосковья, как Домодедово, Дубна, Одинцово, Раменское и другие. Уверен, что при поддержке Минэнерго России, правительства Московской области программу удастся реализовать в срок», — отметил Рюмин.

Подключение коттеджных поселков и работа в СНТ

32% потребления электроэнергии приходится на СНТ и коттеджные поселки. Сегодня 60% сетей всех СНТ (всего их около 12 тыс.) переданы в ведение сетевых организаций. Это позволяет качественно обслуживать сетевой хозяйство, чтобы предотвращать аварии и оперативно на них реагировать. Регион также рассмотрит вопросы компенсации затрат на модернизацию изношенных сетей.

Обсуждался на форуме и вопрос подключения новых коттеджных поселков. Часто возникает проблема отсутствия технологических коридоров для строительства участков для установки трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

Прорабатывается вопрос, чтобы в проекте межевания территорий для участков до 20 га владельцы предоставляли схемы инженерных коммуникаций. Для больших участков — заключали договор развития комплексных территорий. Это позволит покупателям земли избежать рисков и нее остаться без коммуникаций. Рассматривается также возможность подавать коллективные заявки на технологическое присоединение, чтобы подключать смежные участки.

Привлечение кадров в отрасль

Это один из важных вопросов, который рассматривался на форуме. Воробьев подчеркнул, что все больше молодых ребят поступают в учреждения среднего образования, чтобы получить прикладную специальность.

«У нас количество ребят, которые сегодня хотят пойти в колледж и получить прикладную специальность, растет. Запрос на это большой. Наша задача – модернизация колледжей, их оснащение всем необходимым оборудованием, привлечение преподавателей, чтобы ребята выходили оттуда с компетенциями, а не просто с теорией», — заявил губернатор.

Презентация Центра ЖКХ и применение ИИ

Единый Центр управления жилищно-коммунальным комплексом региона работает с августа, его презентовали участникам форума. Здесь работают сотрудники МинЖКХ, Минэнерго, Минчистоты и другие.

В режиме онлайн в центр стекаются данные со всех объектов ЖКХ — это датчики на 2621 котельных и ЦТП, с ВЗУ, сетей, насосных станций и КНС, а также обращения жителей региона. Все это позволяет мониторить ситуацию непрерывно и быстро принимать меры в случае непредвиденных ситуаций.

Информация поступает в региональную систему мониторинга аварий, на место сразу выдвигается бригада, при необходимости дополнительно направляют туда технику или запчасти. Центр ЖКХ контролирует работы и анализирует внештатные ситуации, чтоб избежать их возникновения в будущем.

Коммуникация с жителями — также важная задача. Люди должны понимать реальные сроки подачи тепла или воды в случае аварии. Управляющая организация должна в течение 15 минут информировать жителей об аварии в домовых чатах и на информационных стендах.

«Мы применяем искусственный интеллект там, где много данных, где человек тратит много времени на анализ информации, которую получает. Мы ставим на каждый фидер, на каждую трансформаторную подстанцию датчики, чтобы, когда у человека погас свет дома, мы понимали, где проблема — на высоковольтной линии, на трансформаторной подстанции или в твоем дворе, микрорайоне. ИИ помогает нам анализировать данные об аварийных ситуациях. Также у нас автоматизирован процесс техприсоединения. Мы хотим попробовать завести искусственный интеллект и туда», — рассказал Воробьев.

Он также отметил наличие датчиков на линии освещения, которые подают сигнал, если произошла какая-то авария. Раньше нужно было объезжать на ГАЗ-69 и проверять состояние всего того, что обеспечивает надежность электроснабжения. Регион уходит от этого и проверку осуществляет с помощью беспилотников.

Выставка

Ведущие отечественные и международные компании представили новейшие разработки и технологии для топливно-энергетического комплекса в рамках выставки на форуме.

Стенд «Мособлэнерго» представил единую информационную модель электрической сети в 11 филиалах Подмосковья. Она сформирована с помощью системы «Модус». Сотрудники компании показали работу приложения для осмотра электрооборудования, а также презентовали обновленный портал Цифровых услуг.

Компания «Телематические Решения» (торговая марка WAVIoT) в рамках выставки презентовала свои инновационные разработки технологии беспроводной передачи данных NB-Fi и приборы учета энергоресурсов.