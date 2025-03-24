Воробьев: работы по теплоснабжению важно выполнить к 1 сентября

«Мы договаривались, что стратегически важно реализовать этот самый большой объем работ 2025 года к 1 сентября. Поэтому в работу должен быть вовлечен каждый: глава, министр, губернатор, подрядчик и, соответственно, руководитель снабжающей организации. Это все те слагаемые, которые мы сегодня в очередной раз подробно разберем», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что дорожная карта включает в себя контрактацию, выплату аванса, далее — физика работ.

«Мы договаривались после 20 марта вынести этот вопрос на обсуждение, чтобы убедиться, что все те большие и важные программы по теплоснабжению у нас идут в графике. Сегодня и вчера я разговаривал с главами, видел ваши отчеты, и там, где есть отставание, я понимаю, что есть специфика, но вместе с тем очень важно все эти почти 600 мероприятий, 600 контрактов выполнить в срок», — подчеркнул губернатор.