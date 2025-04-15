Воробьев: предлагаем масштабировать опыт Подмосковья по подключению объекта к сетям

В Подмосковье запущен сервис «ВсеСети» на портале Госуслуг — он помогает сократить сроки согласования подключения объектов строительства к сетям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил масштабировать опыт Подмосковья на другие регионы.

«Президент (Владимир Путин — ред.) провел заседание Президиума Госсовета по теме „Развитие инфраструктуры для жизни“. Представил ключевые идеи от Московской области. Первая из них касается масштабирования опыта Подмосковья по подключению объекта строительства к сетям. Любой объект — дом или завод — невозможен без шести ресурсов: воды, канализации, газа, электричества, связи и дороги. Все сети важно проводить быстро. Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда по поручению Президента начали масштабную программу социальной газификации», — отметил губернатор.

По его словам, чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разными организациями — дорожниками, энергетиками и другими. Это может занять до года и такие трудности возникают не только у газовиков, а у всех, кто работает с инженерными сетями. То же самое и при строительстве заводов — инвесторы хотят сократить сроки.

«Поэтому мы запустили сервис „ВсеСети“ на портале Госуслуг Подмосковья. Теперь, например, Мособлгаз размещает проект в системе — и все согласования проходят одновременно, в электронном виде, без бумажной волокиты. Это сокращает сроки с года до двух недель», — сказал Воробьев.

Глава региона предложил расширить опыт Подмосковья: утвердить пилотный проект и привлечь к сотрудничеству федеральные ресурсные организации. Будет разработан механизм, после чего можно будет внести изменения в законодательство и распространить эту практику на всю страну.