Воробьев поручил завершить модернизацию очистных сооружений Подмосковья в срок

Он напомнил, что нельзя допускать задержек при выполнении работ по обновлению очистных сооружений в Подмосковье.

«Еще одна важная тема — это канализование. У нас большая программа, связанная с модернизацией очистных сооружений. Большая часть из них идет по федеральной программе», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, вместе с тем в Подмосковье усилили ряд мероприятий по обновлению очистных сооружений своими средствами.

«Тут тоже важная задача — не допустить задержек и каких-либо проволочек», — заявил губернатор.