Воробьев поручил следить за ситуациями с объектами ЖКХ в частной собственности

Так, по словам губернатора, в городе Чехове живут около 70 тыс. человек, а в малых населенных пунктах городского округа — порядка 400-450 тыс.

«Вот в одном из поселков женщина говорит: „У меня нет воды. Можете что-то сделать с водонапорной башней?“. Ну, естественно, Михаил Николаевич (Собакин, глава м. о. Чехов — ред.) поехал, наконец, к этой водонапорной башне. Приезжает и спрашивает, узнает, чья она. Водонапорная башня принадлежит частному собственнику, у которого нет ни слесаря, ни насоса, ни буровой установки, чтобы прочистить эту скважину. Но он собственник. И сидит он у разбитого корыта», — рассказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Несмотря на то, что водонапорная башня находится в частной собственности, жители все равно адресуют вопросы властям муниципалитета и региона, так как они проживают на этой территории, а функционал обеспечения удобствами должен выполняться в полной мере муниципалитетом.

Губернатор отметил, что буквально после пятиминутного разговора с собственником объекта тот с радостью согласился передать башню муниципалитету.

«И я прошу вас, уважаемые главы, уважаемые отраслевики, обратить и на это внимание», — добавил Воробьев.