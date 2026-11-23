В Московской области с 12:00 24 ноября и до конца 25 ноября прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Ожидаются снегопады, метель и усиление ветра.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Порывы ветра 24–25 ноября будут достигать 17 метров в секунду. Из-за метели на трассах и улицах Московской области ожидается гололедица. Возможно образование снежных заносов.

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