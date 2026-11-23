85-летний россиянин получил в наследство от умершего сына дом на севере, а вместе с ним долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 1,5 млн рублей. Об этой истории рассказал в Сети его внук и попросил разобраться в сложной ситуации.

По словам молодого человека, дед из-за сложившейся ситуации оказался в очень трудном положении, и семья ищет выход с начала ноября. Оказалось, что владельцем дома на севере был сын пенсионера, который умер. Дом и счета за ЖКУ достались пенсионеру по наследству. Отказаться от дома не получается, отключить его от отопления на данный момент тоже нет возможности. Коммунальщики обещают попробовать помочь только весной, но до этого момента долг будет только расти примерно на 50 тысяч рублей в месяц.

Родственники пенсионера уже обращались за юридической помощью и рассматривают разные варианты, но пока решения не нашли. Внук просит подсказать правовой механизм прекращения права собственности на дом, в том числе изучить возможность передачи жилья муниципалитету, если для этого есть основания.

Пенсионер работал с 1958 по 2019 год. Семья будет благодарна любым советам и контактам людей, способных помочь, а также распространению истории.

Автор публикации рассчитывает, что благодаря поддержке неравнодушных людей о проблеме услышат те, кто действительно может помочь.

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