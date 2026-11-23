В каждом из этих месяцев при пятидневке будет по 22 рабочих дня.

«Если важно сохранить привычный уровень дохода, лучше выбирать месяцы, в которых больше рабочих дней. При окладной системе стоимость одного рабочего дня зависит от их количества в месяце. Чем рабочих дней меньше, тем дороже каждый из них и тем больше зарплаты сотрудник теряет, заменяя их отпуском. Отпускные при этом рассчитываются по среднему заработку. Менее выгодными могут оказаться январь и май. Например, в январе 2027 года предусмотрено всего 15 рабочих дней. Итоговая разница зависит также от конкретных дат отпуска, графика и заработка сотрудника. Если же важнее отдыхать дольше, сохранив дни ежегодного отпуска, стоит рассмотреть периоды рядом с праздниками. Такие варианты есть в феврале, марте, мае, июне и ноябре», — отметила Шульженко.

Отпуск с 24 по 26 февраля позволит отдыхать с 21 по 28 февраля, потратив три отпускных дня. Суббота, 20 февраля, станет рабочей из-за переноса выходного на 22 февраля.

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