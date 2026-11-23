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В Можайске начали отвод 3,5 га леса под санитарную рубку

Работы по отводу лесосек под сплошную санитарную рубку начались у деревни Пуршево в Можайском муниципальном округе. Рубку на участках общей площадью 3,5 га планируют провести в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Вблизи деревни Пуршево в Можайском муниципальном округе начали отвод лесосек под сплошную санитарную рубку. Общая площадь участков составляет 3,5 га. Рубку планируют провести в 2027 году.

Специалисты выполняют отвод в соответствии с государственным заданием. При обследовании они оценивают состояние каждого дерева, выявляют повреждения от ветровала и бурелома, а также сухостой.

«Своевременная санитарная рубка обеспечивает здоровый лес, безопасность людей, отдыхающих в нем, и чистоту лесных массивов для будущих поколений. Отвод лесосек — только первый шаг, впереди большая и важная работа по оздоровлению насаждений», — отметила старший участковый лесничий Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Наталья Румянцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.