Второклассники в Екатеринбурге больше месяца издевались над сверстником. Мальчика били, раздевали при всех, заставляли есть с пола и требовали у него деньги, угрожая изнасилованием, сообщает E1.RU .

Попытки ребенка дать отпор только еще больше раззадоривали одноклассников. Они жаловались учительнице, которая делала выговор не мучителям, а жертве их издевательств.

«Он говорил, что обижали его, слезы были. А потом не выдержал и все подробно рассказал. Как с него при всех стягивали трусы, систематически избивали и грозили изнасиловать, если не принесет денег. И это было ежедневно», — рассказала мать пострадавшего.

Все началось с того, что мальчик раскритиковал один из популярных мемов, после этого ему устроили травлю. Ребенок жаловался, что учитель ему не верит и ставит двойки за поведение. Однажды его повалили на землю, раздели и стали тянуть за гениталии.

«Мне было так сильно больно, я сильно кричал. Я надеялся, что кто-то из учителей услышит меня и мне помогут, но взрослых вокруг не было», — рассказал пострадавший мальчик полиции.

По словам матери, в школе никак не отреагировали на инциденты. Родители подали заявление, и теперь в деле разбирается полиция.

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