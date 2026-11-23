В Павловском Посаде открыли женский клуб для близких участников СВО

Отделение женского клуба «Сила. Вера. Опора» открылось 20 ноября в Павловском Посаде. Оно будет поддерживать жен, матерей, дочерей и сестер участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клуб «Сила. Вера. Опора» — совместный проект ассоциации ветеранов СВО Московской области и благотворительного фонда «Забота». Женщины смогут получить здесь необходимую помощь, поделиться переживаниями, найти единомышленников и поддержку людей, которые понимают их жизненную ситуацию.

В открытии участвовали глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Владимирович Криворучко, председатель совета депутатов Роман Игоревич Тикунов, заместитель благочинного Павлово-Посадского церковного округа священник Павел Фролов и руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Роман Фаленков.

В клубе планируют проводить тематические встречи, познавательные мастер-классы, вечера общения и другие мероприятия для укрепления взаимопомощи.

Организаторами проекта выступили исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Геннадьевна Нестерова, руководитель регионального клуба Наталья Валерьевна Антонова и руководитель Павлово-Посадского отделения Екатерина Вадимовна Шалыганова. В сообщении администрации им выразили благодарность.

Работа по поддержке семей участников СВО ведется в рамках Народной программы «Единой России» и соответствует курсу губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева на всестороннюю помощь военнослужащим и их близким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.