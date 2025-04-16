Воробьев подчеркнул важность электроснабжения и капремонта для обеспечения тепла

Прошедшая зима показала, что проблемы и перебои с теплоснабжением чаще случаются не из-за работы котла, дымососа или крупных сетей, а из-за скачка электроснабжения или вследствие прорыва на мелких сетях, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Но от этого легче никому не становится. Это значит, что следующий этап модернизации предполагает и подход к переводу с 3 на 2 категорию электроснабжения, и разобраться со всей „лапшой“», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

По словам губернатора, тепло дома зависит от того, что происходит в самом доме.

«И здесь пламенный привет фонду капремонта. Это все слагаемые успеха. Поэтому обращаю внимание, что на столе каждого главы должны быть минимум 3 дорожные карты», — добавил Воробьев.