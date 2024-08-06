Воробьев: основной этап модернизации котельной в Климовске завершат в этом году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что основной этап модернизации котельной в Климовске завершат уже в этом году. Специалисты проведут ремонт почти 11 км теплосетей и подключат индивидуальные тепловые пункты в 143 МКД, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По словам Воробьева, котельная в Климовске нуждалась в модернизации. Губернатор контролирует ход работ, чтобы дома были готовы к сезону низких температур.

«У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые „сотки“. При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв. Также будет установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла. Очень много мы заменили автоматики для того, чтобы управление котельными также велось максимально рационально», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что второе важное мероприятие — все, что касается сетей, в том числе магистральных. Здесь теплотрассы были проложены давно и «поверху». Сегодня специалисты ведут масштабные работы — убирают их под землю.

«Приобретены новые насосы и другие средства, в частности, индивидуальные тепловые пункты, чтобы зиму мы прошли хорошо, с теплом и в спокойном режиме», — добавил глава региона.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

История Климовской котельной

Котельная Климовского патронного завода обеспечивает теплом 179 домов и 19 социальных объектов. После зимней аварии, произошедшей из-за халатности собственника, президент России Владимир Путин передал ее муниципалитету. Это решение позволило приступить к масштабной модернизации.

В КСПЗ было три больших котла мощностью 100 гкал в час и два малых на 20 гкал в час. Один большой и один малый полностью вышли из строя зимой. Они были выведены из эксплуатации.

Модернизация

В феврале специалисты отремонтировали два больших котла и наладили насосы, вентиляторы и другое сопутствующее оборудование. В данный момент меняют котел КВГМ-20. Замдиректора АО «Мытищинская теплосеть» Алексей Казанов рассказал, что ремонтные работы ведутся в рамках госпрограммы. Проводится замена котлов, горелок, задвижек, всего теплогенерирующего оборудования.

«Порядка 40 человек трудятся на объекте, все основные комплектующие есть, работа ведется в две смены. Котел в 20 мегаватт уже поставлен на объект, установлена гребенка основная, которая распределяет тепловые потоки по городу и другим потребителям. Монтируются наружные коллекторы», — отметил Казанов.

Чтобы исключить перебои с теплом, установят автоматический ввод резерва. Также заменят запорную арматуру, обновят выводы теплосетей. Работы закончат до начала отопительного сезона. В следующем году в планах отремонтировать здание котельной Климовского патронного завода.

Другие работы в Климовске

Также специалисты отремонтируют почти 11 км теплосетей — это 7 участков. На данный момент приступили к монтажу трубопроводов и тепловых камер. Объект готов на 50%. Также приведут в порядок территорию, где сейчас ведется ремонт.

Более того, будут установлены индивидуальные тепловые пункты. Они помогут снизить теплопотери в доме. Пунктами обеспечат 143 МКД. В 70 из них ИТП уже установлены.

По поручению Воробьева в 176 МКД Климовска ведется ремонт внутридомовых инженерных систем, батарей, подвалов и труб. Пострадавшие после аварии дома включили в дополнительную программу капитального ремонта крыш, подъездов, фасадов и входных групп.

Уже в этом году крыши отремонтируют в 81 МКД, фасады — в 34, в следующем году, соответственно, еще в 68 и 31 домах. Затем в планах привести в порядок подъезды и входные группы в 137 МКД. Почти для 50 тыс. жителей Климовска создадут комфортные условия. Также для эффективности электроснабжения до конца 2025 года здесь построят и обновят 86 км кабельных линий и 21 трансформаторную подстанцию.

«Мы продолжаем работу по усилению управляющей компании. Дефицит кадров достаточно заметный, и наша задача — максимально укомплектовать УК как по слесарям, так и по уборке домов, территорий. Знаем, что эта тема беспокоит жителей не только в Климовске, но и во всех городах Подмосковья. Трудовых ресурсов не хватает, и мы стараемся создавать привлекательные условия для того, чтобы обеспечивать высокий уровень предоставления услуг ЖКХ», — заключил Воробьев.