Воробьев обсудил с Цивилевым развитие энергетического комплекса Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что электросетевой комплекс региона — самый большой в России. Система энергоснабжения сейчас проходит масштабную программу модернизации, что улучшит качество жизни более 1,5 млн человек.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.