Воробьев: новые очистные сооружения в Кашире полностью запустят к концу года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к концу текущего года в Кашире полностью запустят новые очистные сооружения. В среду он проверил ход работ на объекте, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Объекты в деревне Терново-1 возводят с 2023 года — старые очистные, построенные более 50 лет назад, изношены на 85% и уже не справляются с нагрузкой. Новый комплекс сможет обслуживать около 52 тыс. жителей Каширы, включая микрорайон Ожерелье, поселки Новоселки и Зендиково. Технический пуск комплекса намечен на лето, полноценный запуск — на декабрь.

«В Подмосковье очень большая программа модернизации всего, что касается качества очистки воды, водоотведения. В рамках нацпроекта в Московской области сегодня реализуем порядка 30 объектов, 15 из них — крупные. На одном из них мы находимся — это очистные в г. о. Кашира мощностью 20 тыс. кубометров в сутки. Еще мы сдадим в этом году очистные в Сергиевом Посаде и в Коломне», — заявил Воробьев.

По его словам, программа большая и очень объемная. Ее цель — строительство современных сооружений, которые очищают стоки по самым передовым технологиям.

«Плюс идет модернизация самих распределительных сетей. Важно, чтобы не было запахов, чтобы человек не задумывался о канализации. Это является критически важным направлением в системе ЖКХ. Я очень надеюсь, что компания, которая отвечает за это, летом уже запустит очистные в г. о. Кашира (технический пуск)», — сказал Воробьев.

Также губернатор отметил, что отдельная тема — это чистая вода. В Подмосковье она содержит повышенный уровень железа. Поэтому параллельно идет масштабная модернизация водозаборных узлов.

О новых очистных сооружениях

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Готовность очистных сооружений оценивается в 85%. Уже введены в строй биореактор, административно-лабораторный корпус и здание механической очистки. Сейчас специалисты монтируют внутренние сети, налаживают оборудование и благоустраивают территорию.

Как доложил представитель подрядчика Владимир Киреев, монолитные работы на объекте полностью завершены, сети готовы на 95%, металлоконструкции — на 70%. В состав комплекса входят 3 основных здания: механической очистки, биореактор, где проводится биологическая очистка стоков, и корпус доочистки, позволяющий доводить воду до уровня, пригодного для рыбохозяйственных водоемов. Ил обезвоживают в фильтр-прессах, потом он созревает в буртах и превращается в почвогрунт, который пригоден для благоустройства.

Также в Кашире ремонтируют 5 объектов водоотведения: сеть КНС-8 к новым очистным в деревне Терново-1 (готовность — 98%), трубопровод от поселка Зендиково к КНС-3 на улице Ильича (готовность — 90%), трубопровод от КНС-3 к КНС-7 (готовность — 99%), трубопровод от ККС-7 к КНС-8 (готовность — 99%), а еще коллектор на улице Маршала Астахова. Это повысит надежность системы для 40 тыс. жителей.

Кроме того, губернатору доложили о модернизации других объектов жилищно-коммунального хозяйства. В 2026 году завершат строительство 3 блочно-модульных котельных (БМК). В 2027-м планируют ввести ввести ЦТП-4, БМК в поселке Большое Руново, реконструированную котельную в деревне Кокино, ЦТП-5, а также 2 БМК — в пелеке Богатищево и деревне Топканово.

В 2026–2028 годах в Подмосковье по госпрограмме модернизируют порядка 80 очистных сооружений, около 100 КНС, 16 водоводов, а также более 240 водозаборных узлов и насосных станций. Наибольший объем работ по водоснабжению запланирован в Одинцове, Шатуре и Можайске, по водоотведению — в Чехове, Зарайске, Орехово-Зуевском и Одинцовском округах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.