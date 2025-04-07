Воробьев напомнил жителям о возможности получении электронной квитанции за ЖКУ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона, что у них есть возможность отказаться от бумажных квитанций и получать их исключительно в электронном виде.

Воробьев отметил, что многие жители уже пользуются онлайн-платежками, но все равно получают дубликат в почтовый ящик. На региональном портале госуслуг можно отказаться от бумажной версии.

«Это упростит процесс оплаты, сделает его безопаснее и экологичнее: ваши данные надежно защищены», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Для этого необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА. Затем на странице сервиса нужно нажать кнопку «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие. Если же человек передумал, то до 20 числа каждого месяца он может вернуться к бумажным квитанциям.

«Уверен, это нововведение сделает жизнь в нашем регионе еще комфортнее», — добавил глава региона.