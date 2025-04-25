Воробьев напомнил о реализации программы очистных сооружений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей встречи с главой городского округа Домодедово Евгенией Хрусталевой напомнил о реализации программы очистных сооружений. Особое внимание уделили вопросу обновления коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«У нас в Подмосковье реализуется большая программа по очистным сооружениям. Знаю, что домодедовские тоже в нее включены. Расскажите, когда и как мы их будем модернизировать», — обратился к главе Воробьев.

Хрусталева отметила, что очистные сооружения в микрорайоне Авиационной обслуживают 108 тыс. человек, они действительно сильно изношены. В это году специалисты уже приступят к проектным работам.

«Наши центральные очистные сооружения сейчас принимают на 35% больше, чем предусмотрено. Мы попали в госпрограмму на 2027–2028 гг», — добавила Хрусталева.

В прошлом году в округе построили ВЗУ «Ледово» в микрорайоне Востряково, модернизировали котельные «Ледово», «Орел», «Поиск», «Константиново», что улучшило теплоснабжение для почти 50 тыс. человек. Капитальный ремонт сделали на котельной «Бригадная», которая обслуживает село Ильинское и военный городок.

Работы запланированы и на этот год. Начнут строительство БМК в «Шубино-2», реконструируют три участка теплосетей. Позитивные изменения почувствуют 45 тыс. жителей. В порядок приведут теплосети и трубопроводы в селе Ильинское, обновят оборудование на котельной «Бригадная».