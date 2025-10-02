Воробьев: диспетчерская «Химкинского водоканала» работает по новому стандарту

В Московской области проводится трансформация аварийно-диспетчерских служб всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО). Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Единый диспетчерский центр «Химкинского водоканала» и поговорил с работниками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В новом формате работают 52 РСО. В работе находятся еще 10. Обновить их собираются к середине октября.

Единый стандарт сформировали на основе успешной практики «Мособлгаза». В рамках него проводится техническое перевооружение аварийных бригад, а также диспетчерских. Формируется единый центр управления, проводят автоматизацию и цифровизацию процессов. Речь идет о приеме обращений, диагностике объектов, в том числе отслеживании с использованием искусственного интеллекта утечек, нелегальных врезок. Также обновляют офисы, где принимают людей.

«В Подмосковье реализуется большая программа модернизации и тепло-, и водо-, и энергоснабжения. Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале, благодаря вам (диспетчерам — ред.), направлять оснащенную аварийную службу на место. Спасибо за работу, я очень надеюсь, что с вашим участием мы будем и дальше продвигаться. Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала в максимально современном формате», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что не менее ключевой момент — наличие бригад. У них должно быть все нужное оборудование. Важно, чтобы присутствовал штат сотрудников, которые смогут оперативно и профессионально отреагировать на случившееся.

Трансформация «Химкинского водоканала»

«Химкинский водоканал» занимается обслуживанием 20 водозаборных узлов (ВЗУ), 21 водопроводной насосной станции (ВНС) и 59 канализационных станций (КНС). Также он отвечает примерно за 450 км сетей водоснабжения и около 300 км водоотведения.

В соответствии с трансформацией в диспетчерскую передали современную технику. Еще на всех 20 ВЗУ Химок поставили датчики. Они подключены к цифровой панели. Там в формате онлайн показываются ключевые параметры, среди которых и давление. За показателями постоянно следят диспетчеры.

Также работает система предупредительного и аварийного оповещения о проблемах. Платформа в автоматическом формате следит за отклонениями от нормативов и сообщает об этом работникам. Датчики дают возможность уменьшить время исправления аварий суммарно на 20%.

В отношении ВНС и КНС подключение проводится в несколько шагов. В данный момент датчики установлены на 5 и 29 сооружениях соответственно. Полностью закончить работы собираются в следующем году. Благодаря этому удастся сформировать цифровой контур мониторинга. Также будет возможно начать полностью следить за инженерной инфраструктурой.

Упрощение работы аварийных бригад

В пункте есть модуль, благодаря которому можно следить за транспортом. Это дает возможность оптимизировать время бригад, которые отправляются на устранение аварий, и следить за их выездами.

Гендиректор компании «Химкинский водоканал» Виктор Голомзин рассказал, что передающиеся заявки диспетчеры фиксируют и обрабатывают в информационной системе. Информация в автоматическом режиме быстро отправляется на планшеты специалистов. Еще бригада может читать комментарии, оставленные диспетчером.

По словам Голомзина, после выезда бригады добавляют в систему данные. Также сотрудники прикрепляют отчет в формате фотографий и закрывают заявку. Благодаря этому больше не нужно лишний раз созваниваться. Оперативность реагирования на обращения выросла.

В сообщении, передающемся на планшет специалиста, появляются необходимые данные. Среди них: адрес обращения, описание ситуации, то, насколько срочно нужно выполнить работу, комментарии от диспетчера и информация по поводу объекта.

Жителей обслуживают 5 мобильных аварийных бригад. Две специализируются на водоснабжении, две на водоотведении, и одна — электромонтеры.

Мастер бригады Александр Ганичев поделился, что на планшете установлен особый клиент. В нем специалист на пути к объекту может ознакомиться со схемами коммуникаций, а также запорной арматуры. Это позволяет оперативно локализовать инцидент, если информация о нем будет подтверждена. Находясь на месте происшествия, работник может добавить информацию в планшет о том, какие шаги были проделаны. Она будет автоматически передана диспетчеру.

В парк уже передали новую каналопромывочную машину КО-514. До конца 2025 года собираются отправить еще одну. Помимо этого, будут переданы два илососа для очистки сетей и три автомобиля-мастерских на основе ГАЗон Next.

Трехлетняя инвестиционная программа модернизации теплоснабжения

С 2023 года в Химках реализуется инвестпрограмма модернизации теплоснабжения. Она рассчитана на три года.

В 2025-м вместе с «ТСК Мосэнерго» были обновлены около 21 км сетей. Также в городском округе провели автоматизацию котельных, где установили 91 датчик. Например, была проведена реконструкция теплосети на Юбилейном проспекте рядом с домами № 10, 8, 18 и 20, в микрорайоне Левобережный рядом с домами № 7, 3, 13 и 8 на улице Зеленой. Помимо этого, привели в порядок участки на улицах Лавочкина, Железнодорожной, Московской, Первомайской и др.

До 2026 года собираются установить устройства плавного пуска в 33 центральных тепловых пунктах (ЦТП). Суммарно с 2023 года по инвестиционной программе провели ремонт 77 участков сетей протяженностью около 54 км. Также модернизировали 13 ЦТП.

